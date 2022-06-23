МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Среднегодовой размер пенсии неработающих пенсионеров в России к 2025 году может составить 24 477 рубля, пишет РБК со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

"Согласно проектировкам Минтруда, в ближайшие три года страховые пенсии могут быть проиндексированы следующим образом: с 1 января 2023 года — на 6,8% (в результате этого среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 174 рубля); с 1 января 2024 года — на 6,1% (среднегодовой размер пенсии составит 23 390 рублей); С 1 февраля 2025 года — на 4% и с 1 апреля 2025 года — на 3,6% (среднегодовой размер пенсии составит 24 477 рублей)", — сообщает РБК.

Подчеркивается, что, согласно бюджету ПФР, в ближайшие три года работающих пенсионеров индексация не коснется.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум (ПМ) и пенсии неработающих пенсионеров повысили на 10% с 1 июня 2022 года. Как сообщал Минтруд, после этой индексации средний размер пенсии достигнет 19 360 рублей. Таким образом, согласно изданию, среднегодовой размер пенсии неработающих пенсионеров в России в середине 2025 года вырастет почти на треть — более чем на 5 тысяч рублей.