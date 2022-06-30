МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Министерство труда и социального развития России предложило компенсировать пенсионерам, проживающим на Севере, расходы на топливо для личного автомобиля при поездке на отдых, документ опубликован для общественного обсуждения.

В частности, в проекте постановления Минтруд предлагает внести пункт о компенсации расходов на оплату стоимости проезда по территории России. Чтобы получить такую выплату, пенсионеры должны получать страховую пенсию по старости и по инвалидности, а также проживать в районах Крайнего Севера либо приравненных к ним местностях. Им, по предложению ведомства, могут начать компенсировать траты на проезд к месту отдыха и обратно на личном авто.

Россияне, получающие страховую пенсию по старости и по инвалидности, а также проживающие в районах Крайнего Севера либо приравненных к ним территориях, "планируется предоставить компенсацию за израсходованное топливо в случае поездки на отдых на личном автотранспорте", — отметила пресс-служба Минтруда.

Сейчас получить компенсацию трат на проезд в места отдыха могут работающие северяне: ее начисляют в случае проезда к месту отдыха и обратно железнодорожным транспортом, внутренним водным и морским транспортом, воздушным транспортом и автобусным междугородным сообщением.

Если предложение Минтруда будет одобрено, то у пожилых людей Крайнего Севера появится новая возможность для путешествий.