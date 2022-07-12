МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов заявил о необходимости повышать страховую пенсию и фиксированную выплату к данной пенсии ежеквартально, в соответствии с индексом роста потребительских цен за предыдущие три месяца, соответствующий законопроект направлен в правительство. Депутаты решили индексировать пенсии работающим пенсионерам

Миронов написал в своем Telegram-канале, что законопроект по вопросу проведения индексации пенсий четыре раза в год направлен на заключение в правительство России. Повышать страховую пенсию и фиксированную выплату к страховой пенсии необходимо ежеквартально на индекс роста потребительских цен за предыдущие три месяца, отметил он, добавив, что рост цен влияет на граждан с низким доходом и пенсионеров.

По словам Миронова, проводить индексацию пенсий однократно на уровень инфляции предыдущего года неверно.

"За год цены вырастают настолько, что никакое повышение пенсий это не компенсирует. Достаточно вспомнить, как сильно увеличилась стоимость товаров первой необходимости за последние два с половиной года. За время пандемии и теперь на фоне санкций", — уточнил он.