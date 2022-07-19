МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. С 1 августа нынешнего года работающим и неработающим пенсионерам проиндексируют пенсии, пишут "Известия" со ссылкой на Пенсионный фонд России. ПФР будет брать данные для выявления нуждающихся в соцзащите из базы ЗАГСа

Как сообщает издание, выплаты работающим пенсионерам, получающим дополнительные баллы за страховые отчисления, увеличатся на 314,07 рубля.

Пенсионеры в возрасте от 80 лет или инвалиды первой группы смогут получат прибавку к страховой пенсии. Также будут проиндексированы военные пенсии.

Заявленные изменения коснутся 7,3 миллиона пенсионеров, кроме тех, кто получает социальную и государственную пенсию. Для этой группы пенсионеров действуют фиксированные выплаты.