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2022
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СМИ: миллионы пенсионеров получат надбавку к пенсии
Пенсии
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С 1 августа нынешнего года работающим и неработающим пенсионерам проиндексируют пенсии, пишут "Известия" со ссылкой на Пенсионный фонд России. Как сообщает издание, выплаты... ПРАЙМ, 19.07.2022
новости, экономика, пенсии, россия, пфр, индексация пенсий
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. С 1 августа нынешнего года работающим и неработающим пенсионерам проиндексируют пенсии, пишут "Известия" со ссылкой на Пенсионный фонд России.
Как сообщает издание, выплаты работающим пенсионерам, получающим дополнительные баллы за страховые отчисления, увеличатся на 314,07 рубля.
Пенсионеры в возрасте от 80 лет или инвалиды первой группы смогут получат прибавку к страховой пенсии. Также будут проиндексированы военные пенсии.
Заявленные изменения коснутся 7,3 миллиона пенсионеров, кроме тех, кто получает социальную и государственную пенсию. Для этой группы пенсионеров действуют фиксированные выплаты.