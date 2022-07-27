МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Реальный размер назначенных пенсий (с поправкой на инфляцию) в июне, по оценке Росстата, вырос на 0,4% в годовом выражении и на 8,7% по сравнению с маем, следует из доклада статистического ведомства. Guardian: британские пенсионеры вынуждены снова идти на работу

По итогам первого полугодия пенсии в реальном выражении снизились на 4,8% в годовом выражении.

Как следует из доклада, средний размер назначенных пенсий в июне составил 18 390 рублей и по сравнению с июнем 2021 года увеличился на 16,4% (в январе-июне на 8,8% год к году).

Страховые пенсии по старости в текущем году индексировались несколько раз. Сначала они выросли с 1 января на 5,9%, ниже уровня инфляции за 2021 года (8,4%). Впоследствии было принято решение провести индексацию пенсий с 1 января на 8,6% (она прошла задним числом и новый размер выплат, а также перерасчет за январь пенсионеры РФ получили в феврале).

Весной, после резкого скачка цен в России, было анонсировано решение о дополнительной индексации социальных выплат в 2022 году. С 1 июня пенсии неработающих пенсионеров выросли на 10%.