МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. В Москве и Подмосковье более 19,7 тысячи женщин получают ежемесячное пособие по беременности, сообщили в Отделении ПФР по городу Москве и Московской области.

В отделении напомнили, что с июня прошлого 2021 года женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, устанавливается ежемесячное пособие.

"В Московском регионе ежемесячная выплата назначена более 19,7 тыс. беременных, из них 10,2 тыс. проживают в Москве, 9,5 тыс. — в области. Только с начала года вынесено порядка 9 тыс. положительных решений", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Москве прожиточный минимум на душу населения установлен в размере 20 585 руб., в Подмосковье — 16 223 руб.

Размер ежемесячного пособия равен 50% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе проживания, выплата составляет: 11 754 руб. в Москве, 8 841,50 руб. — в Московской области.

В ПФР напомнили правила для назначения этого вида пособия, которое при следующих обстоятельствах:

• срок беременности от 6 недель;

• регистрация в медицинской организации произошла в первые 12 недель беременности;

• собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому имуществу;

• заявитель проживает в Российской Федерации;

• ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения.