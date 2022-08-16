МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам прошлого полугодия составила 1,7%, говорится в сообщении Банка России. Инфляция опустилась к 15%. Шаги ЦБ и доходность облигаций

"Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по итогам первого полугодия 2022 года показали положительную средневзвешенную доходность — она составила 1,7% по пенсионным накоплениям и 1,2% по пенсионным резервам", — говорится в сообщении.

"После резкого снижения доходности в первом квартале фондам удалось выйти в плюс благодаря, в том числе, восстановлению рынка облигаций, куда в основном вкладываются пенсионные средства. Кроме того, эффект продолжает оказывать мера поддержки по фиксации стоимости ценных бумаг", — поясняется там же.

В итоге положительную доходность за полугодие продемонстрировали 27 из 28 НПФ, работающих в сфере обязательного пенсионного страхования, и 35 из 38 фондов, предлагающих услуги негосударственного пенсионного обеспечения, уточняется в сообщении.