МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Принятая в России модель выплаты пособий по безработице не стала эффективным инструментом для стимулирования занятости, отмечают специалисты центра финансов социальной сферы Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина в своей статье "Организационная и финансовая модели содействия занятости в России". Голикова сообщила и снижении числа зарегистрированных безработных в России

По мнению экспертов НИФИ, необходимо ввести финансовую поддержку только безработных из малоимущих семей. Как сообщает РБК, министерство труда и социальной защиты выступает против такого подхода.

Авторы предложили иную концепцию финансовой поддержки безработных. Ключевым предложением экономистов является отмена принципа назначения пособий при регистрации в качестве безработного: денежную поддержку необходимо назначать только тем гражданам, чья семья признана малоимущей. Эта концепция согласуется с общим подходом социальных выплат по критериям адресности и нуждаемости.

Однако в Минтруде изданию сообщили, что предложенную НИФИ концепцию не рассматривают. "Подходы к назначению пособия по безработице отражены в законе о занятости и предполагают поддержку на период поиска трудового дохода вне зависимости от уровня дохода гражданина", — сообщили в пресс-службе министерства.