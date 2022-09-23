МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Средний размер страховой пенсии к концу следующего года может вырасти на 4,4 процента и составить 19 823 рубля. Это следует из документа, который имеется в распоряжении РИА Новости. В России могут увеличить маткапитал на первого ребенка к 2025 году

Средняя страховая выплата по старости для неработающего пенсионера также увеличится – на 4,8 процента. Согласно прогнозам, к концу 2023 года она достигнет 21 862 рублей.

Средний размер социальной пенсии к этой же дате вырастет на 3,3 процента – до 12 561 рубля.

Среднегодовой размер накопительной пенсии составит:

в 2023 году 1921 рубль,

в 2024 году — 2153 рубля,

в 2025 году — 2306 рублей.

Средней годовой размер срочной пенсионной выплаты составит в следующем году 2435 рубля, в 2024 – 2622 рубля, в 2025 – 2815 рублей.

Ранее Минтруд предложил повысить минимальный размер оплаты труда в в 2023 году до 16 242 рублей, а прожиточный минимум — до 14 375 рублей. Ожидается, что это позволит увеличить социальные выплаты для 15 миллионов россиян, повысить доплаты к пенсиям и пособия.