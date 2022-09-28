2022-09-28T21:28:00+03:00
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2022-09-28T21:28:00+03:00
2022
https://1prime.ru/pensions/20220928/838289871.html
Пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют с 1 января
Пенсии
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ ПРОИНДЕКСИРУЮТ С 1 ЯНВАРЯ НА 4,8%, ИХ СРЕДНИЙ РАЗМЕР УВЕЛИЧИТСЯ ДО 21 864 РУБ — МИНТРУД ПРАЙМ, 28.09.2022
экономика, новости, пенсии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ ПРОИНДЕКСИРУЮТ С 1 ЯНВАРЯ НА 4,8%, ИХ СРЕДНИЙ РАЗМЕР УВЕЛИЧИТСЯ ДО 21 864 РУБ — МИНТРУД