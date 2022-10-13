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2022
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Пенсии неработающих россиян проиндексируют выше инфляции
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Пенсии неработающих граждан проиндексируют в следующем году выше уровня инфляции, сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов. "Совокупная индексация… превысит инфляцию на 2,6... ПРАЙМ, 13.10.2022
экономика, новости, пенсии, индексация, пенсии, минтруд рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Пенсии неработающих граждан проиндексируют в следующем году выше уровня инфляции, сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов.
"Совокупная индексация… превысит инфляцию на 2,6 процентных пункта", — заявил он, выступая в Госдуме.
Пудов отметил, что сформированные расходы бюджета ПФР позволяют произвести повышение страховых выплат неработающим пенсионерам в 2023 и 2024 годах в среднем на одну тысячу рублей.
Ранее стало известно, что минимальный размер пенсии с московской доплатой вырастет до 23 313 рублей в месяц.
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