МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Пенсии неработающих граждан проиндексируют в следующем году выше уровня инфляции, сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов. Разложить по баллам: как рассчитать будущую пенсию самостоятельно

"Совокупная индексация… превысит инфляцию на 2,6 процентных пункта", — заявил он, выступая в Госдуме.

Пудов отметил, что сформированные расходы бюджета ПФР позволяют произвести повышение страховых выплат неработающим пенсионерам в 2023 и 2024 годах в среднем на одну тысячу рублей.

Ранее стало известно, что минимальный размер пенсии с московской доплатой вырастет до 23 313 рублей в месяц.

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