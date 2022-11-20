МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Большая часть россиян в пожилом возрасте забирают пенсию в банковских отделениях, рассказали РИА Новости в Пенсионном фонде России. Россиянам раскрыли, кто может накопить на пенсию "дважды"

Согласно информации, такой способ получения выплат предпочитают более 31 миллиона граждан.

Еще 9,9 миллиона пользуются услугами почтовой доставки, в том числе от Почты России, а 1,5 миллиона получают пенсию с помощью других доставочных организаций.

Ранее ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева рассказала, кому и почему пересчитают пенсию.