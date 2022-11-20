2022-11-20T09:38:16+03:00
2022-11-20T09:38:16+03:00
2022-11-20T09:38:16+03:00
2022
https://1prime.ru/pensions/20221120/838880850.html
В ПФР рассказали, какими способами россияне получают пенсию
Пенсии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Большая часть россиян в пожилом возрасте забирают пенсию в банковских отделениях, рассказали РИА Новости в Пенсионном фонде России. Согласно информации, такой способ получения... ПРАЙМ, 20.11.2022
банки, финансы, экономика, новости, пенсии, пфр, пенсии, банки, доставка
https://1prime.ru/images/83432/85/834328529.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83432/85/834328529.jpg
https://1prime.ru/images/83432/85/834328528.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83432/85/834328528.jpg
https://1prime.ru/images/83432/85/834328516.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83432/85/834328516.jpg
https://1prime.ru/exclusive/20221119/838860600.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Большая часть россиян в пожилом возрасте забирают пенсию в банковских отделениях, рассказали РИА Новости в Пенсионном фонде России.
Согласно информации, такой способ получения выплат предпочитают более 31 миллиона граждан.
Еще 9,9 миллиона пользуются услугами почтовой доставки, в том числе от Почты России, а 1,5 миллиона получают пенсию с помощью других доставочных организаций.
Ранее ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева рассказала, кому и почему пересчитают пенсию.