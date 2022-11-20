МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Большая часть россиян в пожилом возрасте забирают пенсию в банковских отделениях, рассказали РИА Новости в Пенсионном фонде России.

Пенсионное удостоверение

Россиянам раскрыли, кто может накопить на пенсию "дважды"

Согласно информации, такой способ получения выплат предпочитают более 31 миллиона граждан. 

Еще 9,9 миллиона пользуются услугами почтовой доставки, в том числе от Почты России, а 1,5 миллиона получают пенсию с помощью других доставочных организаций. 

Ранее ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева рассказала, кому и почему пересчитают пенсию.