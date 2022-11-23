МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. На пленарном заседании во вторник Госдумой был принят закон, который продлевает заморозку накопительной части пенсий на год, до 2025 года. Аналитики сообщили о росте покупательского оптимизма россиян

"Законопроект устанавливает в 2025 году аналогичный 2014 — 2024 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование", — отмечается в пояснительной записке к документу.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, это поспособствует уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда на 925,9 миллиарда рублей.

Накопительную пенсию заморозили с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее у граждан была возможность самим решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.