МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год, до 2025 года. Москва изменила график выплат пенсий и пособий в ноябре

Законопроект устанавливает в 2025 году аналогичный 2014 — 2024 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, отмечается в пояснительной записке к документу.

В финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 925,9 миллиарда рублей.

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.