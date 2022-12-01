МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) остаются наиболее стабильным сегментом среди российских некредитных финансовых организаций (НФО), говорится в подготовленном Банком России обзоре финансовой стабильности. Пенсии, ЖКХ и ОМС: что изменится в жизни россиян с 1 декабря

"НПФ остаются наиболее стабильным сегментом среди всех НФО. Влияние геополитических рисков на НПФ оценивается как незначительное в связи с их деятельностью в пределах РФ. Так, на 30 сентября 2022 года доля вложений в иностранные активы составила 0,4% от портфеля пенсионных накоплений и 1,6% от портфеля пенсионных резервов", — указывается в документе.

В портфелях пенсионных накоплений и пенсионных резервов произошел незначительный рост доли государственных ценных бумаг (на 1,9 и 3 процентных пункта соответственно). При этом доля активов с рейтингом на основе шкалы российских кредитно-рейтинговых агентств от "A+" и выше составляет 87,3%.

"По итогам девяти месяцев 2022 года, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру фондового рынка, средневзвешенная доходность инвестирования пенсионных накоплений и размещения средств пенсионных резервов была положительной, составив 4,6 и 3,6% годовых соответственно, изменившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на —0,9 процентного пункта и +0,3 процентного пункта соответственно", — говорится в обзоре.