МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Для выплаты россиянам тринадцатой пенсии необходимо, чтобы взносы в Пенсионный фонд выросли в два раза, а это не представляется возможным, заявил РИА Новости бывший замминистра здравоохранения и соцразвития, проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. В России предложили ввести тринадцатую пенсию

"Мы с вами прекрасно понимаем, что в условиях снижения темпов экономического развития реализовать этот сценарий невозможно", — сказал он.

Сафонов пояснил, что если инициатива будет введена на постоянной основе путем внесения изменений в законодательство, ПФР будет постоянно испытывать дефицит, из-за чего федеральному бюджету придется резервировать "огромную сумму", чтобы обеспечить пенсионные выплаты. По мнению эксперта, такие меры являются экономически необоснованными.

Экс-замминистра считает, что в данном случае гораздо эффективнее и надежнее будет механизм единовременных выплат пенсионерам, который был применен в 2020 и 2021 годах.

Ранее во вторник стало известно о том, что партия "Справедливая Россия — За правду" подготовила проект закона о выплате дополнительной страховой пенсии по старости в декабре. Согласно пояснительной записке, на реализацию этой инициативы потребуется более 654,8 миллиарда рублей. Еще около 53,9 миллиарда необходимо на снижение с 80 до 70 лет возраста, по достижении которого россиянин имеет право на двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.