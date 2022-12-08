МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Кабмин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать Социальный фонд России информировать застрахованных лиц, которые формируют пенсионные накопления в негосударственных фондах, о суммах накоплений на пенсионном счете накопительной пенсий, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе. Госдума передает Казначейству для размещения страховые взносы в Соцфонд

"Законопроектом предлагается дополнить… обязанностью Социального фонда России по информированию также и застрахованных лиц, формирующих средства пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах, о суммах средств пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений", — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, законопроектом предполагается использование "Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере" для информирования застрахованных лиц.