МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Совокупный портфель пенсионных средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Пенсионного фонда России в третьем квартале увеличился на 1,4% — до 6,9 триллиона рублей, говорится в подготовленном ЦБ РФ обзоре ключевых показателей НПФ. Доходность пенсионных накоплений НПФ составила 3,4 процента

Величина пенсионных резервов выросла на 1,6% — до 1,6 триллиона рублей, объем пенсионных накоплений НПФ возрос на 1,2% — до 3,1 триллиона рублей, пенсионных накоплений ПФР – на 1,7%, до 2,2 триллиона рублей. "Увеличению портфелей способствовала положительная доходность от инвестирования, однако она оказалась меньшей, чем во втором квартале, из-за ухудшения динамики рынка корпоративных облигаций, которые являются основным инструментом инвестирования пенсионных средств", — говорится в обзоре.

Давление на величину пенсионных портфелей НПФ оказали также рост доходностей ОФЗ и падение рынка акций в конце квартала, в результате которого фонды, не воспользовавшиеся возможностью зафиксировать стоимость ценных бумаг на 18 февраля 2022 года (этой регуляторной мерой поддержки на конец сентября, как и кварталом ранее, воспользовался 31 фонд из 40), получили отрицательную переоценку активов. Невысокая доходность от инвестирования средств пенсионными фондами и слабый приток новых клиентов в систему НПО обусловили снижение доли активов пенсионных фондов в ВВП в 2021 году и в начале 2022 года.

Доходности по всем пенсионным портфелям в июле-сентябре сократились относительно уровня предыдущего квартала. "Снижение связано с ухудшением динамики долгового рынка, инструменты которого являются основными объектами инвестирования пенсионных портфелей НПФ и ПФР. Кроме того, несмотря на рост рынка акций внутри квартала, его падение продолжилось. Существенное обесценение акций оказало заметное влияние на доходности НПФ, которые не воспользовались правом фиксации стоимости ценных бумаг на 18 февраля 2022 года. Доля акций в их портфелях была выше среднего по рынку значения, которое в целом находится на относительно невысоком уровне", — говорится в обзоре.

Вместе с тем доходность пенсионных средств НПО и ПФР за 9 месяцев 2022 года была выше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Тогда давление на доходность оказывала слабая динамика долгового рынка при отсутствии возможности фиксировать стоимость активов на определенную дату, которая была предоставлена НПФ в качестве меры поддержки в 2022 году.

Валовая доходность инвестирования пенсионных накоплений по итогам 9 месяцев 2022 года составила 4,6% годовых. Валовая доходность размещения пенсионных резервов НПФ составила 3,6% в годовом выражении. Чистые показатели доходности составили 3,9 и 3,5% соответственно.

"Сохранение более низкой доходности по пенсионным резервам может объясняться более высокой долей акций и инвестиционных паев в портфеле пенсионных резервов. При этом многие крупные НПФ, осуществляющие деятельность по НПО, не воспользовались возможностью фиксации цен активов, тогда как только один крупный фонд, работающий с ОПС, не зафиксировал стоимость активов. В четвертом квартале 2022 года часть НПФ начала отказываться от возможности фиксации стоимости активов", — объясняют в ЦБ.

По итогам 9 месяцев 2022 года шесть НПФ из 28 показали доходности выше, чем доходность инвестирования пенсионных накоплений государственной управляющей компании ПФР по расширенному портфелю (на них пришлось 11,6% совокупных пенсионных накоплений), один НПФ показал более высокую доходность, чем доходность ПФР по портфелю государственных ценных бумаг.

Максимальная доходность инвестирования пенсионных накоплений НПФ составила 10%, минимальная — минус 1,25%. При этом отрицательную доходность инвестирования пенсионных накоплений НПФ показал только один фонд из 28. Положительную доходность в части размещения средств пенсионных резервов показали 37 фондов из 38 НПФ, на них пришлось 95% пенсионных резервов. Максимальная доходность от размещения пенсионных резервов составила 9,2%, минимальная — минус 0,5%.