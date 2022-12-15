МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы в четверг приняли ряд законов, согласно которым в России с нового года начнет действовать система гарантирования прав граждан, участвующих в добровольных пенсионных программах. Минтруд рассказал, как будут выплачиваться пенсии и пособия в январе

Депутаты Госдуму в четверг приняли ряд законов, согласно которому в России с нового года начнет действовать система гарантирования прав граждан, участвующих в добровольных пенсионных программах.

Система будет функционировать на базе АСВ по той же схеме, которая действует для страхования банковских вкладов. Гарантии будут действовать для участников негосударственных пенсионных фондов.Как ожидается, система позволят защитить права граждан, которые ожидают или уже получают негосударственную пенсию.

Гарантийным случаем будет считаться аннулирование лицензии НПФ или банкротство организации. В этом случае участник системы гарантирования или его правопреемник получит компенсацию из фонда гарантирования пенсионных резервов, который будет формироваться в том числе за счет взносов НПФ. Юрист объяснил, что будет, если вовремя не выйти на пенсию

Возмещение можно будет перевести в другой фонд. В период накопления россиянам гарантируется остаток средств, лежащий на именном пенсионном счете, но не более 1,4 миллиона рублей. После выхода на пенсию выплата будет гарантироваться в размере, выплачиваемом на дату наступления гарантийного случая, но не свыше двукратной социальной пенсии по старости.

Другие документы регулируют особенности банкротства НПФ и функций АСВ в данном процессе.