МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева внесла проект закона, отменяющего максимальный пенсионный коэффициент для пенсионеров, продолжающих свою трудовую деятельность. Минтруд рассказал, как будут выплачиваться пенсии и пособия в январе

Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Нововведение предполагает, что при перерасчете размера страховой пенсии для таких граждан не будет использоваться максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

Расчет ИПК будет происходить в общем порядке в рамках ежегодного перерасчета пенсий, следует из пояснительной записки.