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В Госдуму внесли проект об отмене максимального пенсионного коэффициента
Пенсии
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Депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева внесла проект закона, отменяющего максимальный пенсионный коэффициент для пенсионеров, продолжающих свою трудовую деятельность... ПРАЙМ, 15.12.2022
экономика, новости, пенсии, госдума, законопроект, пенсии
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева внесла проект закона, отменяющего максимальный пенсионный коэффициент для пенсионеров, продолжающих свою трудовую деятельность.
Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Нововведение предполагает, что при перерасчете размера страховой пенсии для таких граждан не будет использоваться максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).
Расчет ИПК будет происходить в общем порядке в рамках ежегодного перерасчета пенсий, следует из пояснительной записки.