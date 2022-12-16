Мэр Москвы Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии до 23313 рублей
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Минимальный размер пенсии москвичей вырастет до 23 313 рублей, соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Как сообщили в пресс-службе правительства Москвы, сумма выплаты увеличится с учетом городской доплаты, которую получают более двух миллионов горожан.
Кроме того, в новом году проиндексируют соцвыплаты — на десять процентов. Таким образом их прирост окажется выше ожидаемого уровня индексации тарифов на ЖКХ и проезда в общественном транспорте.
Повышенные выплаты также начнут получать многодетные семьи, дети и родители погибших военнослужащих, семьи с детьми-инвалидами, ветераны труда, труженики тыла, Герои Советского Союза, юбиляры супружеской жизни и долгожители.
Помимо этого, в наступающем году произведут традиционные разовые выплаты, приуроченные к социально важным датам.