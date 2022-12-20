МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседания во вторник приняла в первом чтении проект закона о закреплении за "Почтой России" исключительного права на доставку пенсий наличными, а также о запрете реализации почтовых марок ниже их номинала и ряде других новаций. Правительство выделило средства на модернизацию отделений "Почты России"

Законопроект предусматривает, что доставка пенсий наличными денежными средствами (на дому или в кассе) будет осуществляться исключительно организациями федеральной почтовой связи. Одновременно запрещается реализация государственных знаков почтовой оплаты ниже их номинальной стоимости, за исключением их продажи организациям федеральной почтовой связи.

Кроме того, документ исключает проведение идентификации почтовыми отделениями клиентов-физлиц, в том числе упрощенной, при почтовых переводах в пределах 15 тысяч рублей для оплаты жилищно-коммунальных услуг и перечисления платежей в бюджетную систему РФ. Исключение сделано лишь для случаев, когда у работников почтовых отделений возникают подозрения, что операция осуществляется для легализации преступных доходов или финансирования терроризма.

Сейчас срок рассмотрения претензий относительно доставки почтового отправления составляет 30 суток. Поскольку такой срок не всегда позволяет окончательно определить причины нарушения, законопроект допускает его продление еще на 30 суток. Это будет возможно в случае необходимости получения необходимых дополнительных документов и информации, в том числе от госорганов, органов местного самоуправления, организаций, иных должностных лиц. А заявителя в обязательном порядке должны будут уведомить о таком продлении.

Также в связи с необходимостью завершения подготовки объектов недвижимого имущества и земельных участков под ними к внесению в качестве дополнительного вклада РФ в уставный капитал "Почты России", включая действия, связанные с кадастровым учетом и госрегистрацией прав в отношении этих объектов, законопроектом исключается ограничение на сроки проведения таких мероприятий. В связи с этим снимается и ограничение на срок, до которого государственный кадастровый учет таких объектов осуществляется на основании декларации о них.