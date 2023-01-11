МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Обязательства государственных и местных пенсионных фондов США в 2022 году увеличились до 6,37 триллиона долларов, что стало рекордом за все время наблюдений, говорится в анализе некоммерческой исследовательской организации Equable Institute. Банк России отметил стабильность Негосударственных пенсионных фондов

Согласно представленным графикам исследований с 2001 года, уровень обязательств пенсионных фондов вырос по сравнению с 2021 годом, когда он составлял 6,14 триллиона долларов.

При этом уровень необеспеченных обязательств, которые не покрываются активами пенсионных фондов, в 2022 году вырос до 1,45 триллиона долларов. Для сравнения, в 2021 году необеспеченные долги оценивались всего в 986,6 миллиарда долларов.

"Большая часть пенсионных планов на уровне штатов и муниципалитетов в Соединенных Штатах являются высокорискованными или незащищенными", — указано в аналитическом отчете.

Отмечается, что 2022 год стал трудным временем для управления пенсионными активами. "В то время, как незначительное число хеджфондов и управляющих деньгами успешно справились с изменчивыми и волатильными инвестиционными условиями 2022 года, большая часть потеряла деньги. Некоторые потеряли много", — отметили авторы доклада.