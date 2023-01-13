МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта, обязывающего Фонд пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонд) информировать граждан, которые формируют пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), о суммах таких накоплений на счете. Перечислены главные схемы обмана, на которые “ловят” пенсионеров

Согласно документу, Соцфонд будет информировать застрахованных лиц, формирующих средства пенсионных накоплений в НПФ, о суммах таких средств, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии, и правах на выплаты за счет этих средств. Данная информация также будет содержать сведения о страховщике (фонде), где формируются пенсионные накопления.

Данную информацию будут получать женщины старше 40 лет и мужчины старше 45 лет один раз в три года. При этом предполагается использование "Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере" для информирования застрахованных лиц. Порядок информирования граждан, формирующих средства пенсионных накоплений в НПФ, о суммах их средств на соответствующем пенсионном счете аналогичен порядку информирования физлиц, формирующих средства пенсионных накоплений в Соцфонде. В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2024 года.

Комитет обратил внимание, что, согласно действующему законодательству, граждане, формирующие пенсионные накопления в НПФ, находятся в менее выгодном положении, чем те, кто формируют такие накопления в Соцфонде. Ведь они могут получить информацию о состоянии своих пенсионных счетов только при непосредственном обращении в НПФ или Соцфонд. Россиянам напомнили, что нужно сделать за несколько лет до пенсии

"Отсутствие эффективной системы информирования приводит к тому, что ежегодно увеличивается количество граждан, которые не получают назначенную им накопительную часть пенсии (1,6 млн человек в 2020 году, около 2-х млн человек – в 2021 году), а иногда пенсионеры даже не знают о ее назначении", — указывается в заключении комитета. Предлагаемые же законопроектом изменения "позволят застрахованным лицам спрогнозировать уровень пенсионных выплат, скорректировать при необходимости модель формирования пенсионных накоплений и своевременно и в полном объеме получать накопленные средства", считает комитет.

Сейчас для того, чтобы узнать всю информацию о состоянии счета, сумме накоплений и о том, когда можно получить выплаты по ним, граждане должны лично обратиться в отделение своего фонда, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. Благодаря предлагаемым изменениям такая информация людям, которые хранят часть своей пенсии в НПФ, "будет приходить автоматически", отмечал он.