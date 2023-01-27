МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о перерасчете пенсий в четырех новых регионах России в соответствии с законодательством РФ с 1 марта 2023 года. Биржа ICE откроет газовый хаб в Лондоне 20 февраля

"С 1 марта 2023 года пенсионное обеспечение граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации", — говорится в тексте законопроекта.

Проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях могут обратиться с заявлением о перерасчете пенсии.

"Стаж и среднемесячная заработная плата за периоды, имевшие место на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, будут подтверждаться документами, выдаваемыми работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами", — говорится в сопроводительных материалах к документу.

Если при перерасчете пенсии ее размер не достигнет размера пенсии после осуществленного перерасчета, то к ней устанавливается доплата, которая определяется как разница между размером пенсии на дату, предшествующую дате осуществления такого перерасчета, и размером пенсии, установленным при перерасчете по законодательству РФ, также говорится в тексте законопроекта.