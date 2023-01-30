МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Совет директоров негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Открытие" (дочерняя компания банка "Открытие", который входит в группу ВТБ) одобрил кандидатуру Максима Филатова из Севергазбанка на пост генерального директора фонда, говорится в сообщении НПФ. Unilever назначила нового генерального директора

Филатов с 31 января приступит к работе в должности временно исполняющего обязанности генерального директора фонда. Его кандидатура направлена на согласование в Банк России.

Максим Филатов занимал руководящие должности в различных финансовых организациях и банках. В 2003-2005 годах был исполнительным директором НПФ "Межрегиональный", в 2005-2010 годах – заместителем исполнительного директора, исполнительным директором Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда, в 2010-2013 годах – советником председателя правления, заместителем председателя правления "Международного банка развития". До прихода в НПФ "Открытие" занимал должность председателя правления, члена совета директоров Севергазбанка.

"Максим Филатов зарекомендовал себя на финансовом рынке как опытный и профессиональный руководитель. Уверен, что его назначение придаст новый импульс развитию НПФ "Открытие", обеспечит качественную бесперебойную работу Фонда и упрочит его лидирующие позиции на рынке", — сказал президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Алексеев, чьи слова приводятся в сообщении.

Банк России и ВТБ в конце 2022 года заключили договор о реализации 100% акций банка "Открытие", который владеет одноименным НПФ "Открытие". По данным на 30 сентября 2022 года, под управлением фонда находится свыше 624,5 миллиарда рублей пенсионных средств более 7,4 миллиона человек. Приоритетное направление – развитие негосударственного пенсионного обеспечения: фонд сотрудничает с более чем 900 предприятиями различных отраслей экономики по реализации корпоративных пенсионных программ.