МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Отмена уплаты страховых взносов за работающих пенсионеров станет причиной того, что у них перестанет расти стаж, страховые фонды будут получать меньше доходов, такое предложение нельзя поддерживать, заявил РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Давид Кришталь. Юрист объяснила, когда пенсию могут отнять за долги

"Для работодателя это хорошо — взносы не платить. Но в этом случае, понимаете в чем дело, они же работают… Ушли на пенсию с одним стажем, но, работая, у них страховой стаж увеличивается. А если страховые взносы не платить, у них страховой стаж не увеличивается…. Здесь наоборот надо… перерасчет делать по полной программе, а им делают с учетом только трех баллов", — сказал он.

По словам Кришталя, если взносы не будут перечислять в страховые фонды, то у них будет меньше денег. "Такое нельзя поддерживать", — добавил он.

Ранее газета "Известия" сообщила, что партия ЛДПР предлагает освободить работающих пенсионеров от уплаты страховых взносов и вывести из системы обязательного пенсионного страхования. По мнению законодателей, это позволит индексировать им пенсии и простимулирует работодателей брать на работу граждан пожилого возраста, так как за них не надо будет платить взносы.