В ФНПР отвергли идею отмены страховых взносов за работающих пенсионеров
Замглавы ФНПР: отмена страховых взносов за работающих пенсионеров скажется на их стаже
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Отмена уплаты страховых взносов за работающих пенсионеров станет причиной того, что у них перестанет расти стаж, страховые фонды будут получать меньше доходов, такое предложение нельзя поддерживать, заявил РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Давид Кришталь.
"Для работодателя это хорошо — взносы не платить. Но в этом случае, понимаете в чем дело, они же работают… Ушли на пенсию с одним стажем, но, работая, у них страховой стаж увеличивается. А если страховые взносы не платить, у них страховой стаж не увеличивается…. Здесь наоборот надо… перерасчет делать по полной программе, а им делают с учетом только трех баллов", — сказал он.
По словам Кришталя, если взносы не будут перечислять в страховые фонды, то у них будет меньше денег. "Такое нельзя поддерживать", — добавил он.
Ранее газета "Известия" сообщила, что партия ЛДПР предлагает освободить работающих пенсионеров от уплаты страховых взносов и вывести из системы обязательного пенсионного страхования. По мнению законодателей, это позволит индексировать им пенсии и простимулирует работодателей брать на работу граждан пожилого возраста, так как за них не надо будет платить взносы.