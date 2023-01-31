МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин назначил Андрея Шолкина, Наталью Сидорову и Марину Семенову заместителями председателя Фонда пенсионного и социального страхования РФ, соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. В России завершили подготовку к объединению ПФР и ФСС

"Назначить Шолкина Андрея Анатольевича… Сидорову Наталью Сергеевну… Семенову Марину Александровну заместителем председателя Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации", — говорится в тексте документов.

Отмечается, что Андрей Шолкин также был освобожден от ранее занимаемой должности руководителя IT-департамента ФСС РФ.