МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Пенсии в новых регионах вырастут до среднероссийского уровня, заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов в ходе заседания комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. В ФНПР отвергли идею отмены страховых взносов за работающих пенсионеров

"Это значит, что с этой даты (1 марта) при назначении пенсии уже по российскому законодательству для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей будут применяться особенности, которые позволят с нашей точки зрения гражданам увеличить размер получаемых выплат и выйти на среднероссийский размер пенсионного обеспечения", — сказал он.

Пудов также отметил, что если размер пенсии, назначенный жителям новых регионов по российскому законодательству, окажется ниже, чем тот, что он получает сейчас на региональном уровне, то гражданину сохранят доплату.

Говоря о подходах к установлению инвалидности и наличии нулевой категории инвалидности в новых регионах, замминистра рассказал, что будет установлена тождественность формулировок. Если же для нулевой группы инвалидности есть выплата, которой нет по российскому законодательству, то она будет обеспечена на основании регионального законодательства, добавил Пудов.