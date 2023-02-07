2023-02-07T14:23:00+03:00
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2023-02-07T14:23:00+03:00
2023
https://1prime.ru/pensions/20230207/839716587.html
Минтруд рассказал о порядке индексации пенсий в новых регионах
Пенсии
Новости
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Пенсии жителей новых российских регионов будут индексироваться в том же объеме и в те же сроки, как по всей стране, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов... ПРАЙМ, 07.02.2023
экономика, новости, пенсии, россия, минтруд, пенсии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Москва 7 фев — ПРАЙМ. Пенсии жителей новых российских регионов будут индексироваться в том же объеме и в те же сроки, как по всей стране, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.
"Подчеркну, пенсии и различного рода доплаты и надбавки к ним будут индексироваться жителям новых регионов в том же объеме и в те же сроки, как это происходит по всей стране", — сказал он.
Страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров с 1 января выросли в России на 4,8 процента, что увеличило средний размер таких пенсий до 21 864 рублей.