Москва 7 фев — ПРАЙМ. Пенсии жителей новых российских регионов будут индексироваться в том же объеме и в те же сроки, как по всей стране, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов. Экономист подсчитал размер пенсии Деда Мороза

"Подчеркну, пенсии и различного рода доплаты и надбавки к ним будут индексироваться жителям новых регионов в том же объеме и в те же сроки, как это происходит по всей стране", — сказал он.

Страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров с 1 января выросли в России на 4,8 процента, что увеличило средний размер таких пенсий до 21 864 рублей.