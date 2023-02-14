МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседания во вторник приняла во втором и третьем чтениях закон, определяющий особенности назначения пенсий в новых регионах, а также вводящий десятилетний период для перехода на общероссийский пенсионный возраст. Соцфонд назвал число пенсионеров в России

"С 1 марта 2023 года пенсионное обеспечение граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации", — сказано в тексте законопроекта.

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут обратиться с заявлением о перерасчете пенсии.

"Стаж и среднемесячная заработная плата за периоды, имевшие место на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, будут подтверждаться документами, выдаваемыми работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами", — сказано в сопроводительных материалах к документу.

Если при перерасчете пенсии ее суммы не достигнет размера пенсии после осуществленного перерасчета, то к ней устанавливается доплата, которая определяется как разница между размером пенсии на дату, предшествующую дате осуществления такого перерасчета, и размером пенсии, установленным при перерасчете по законодательству РФ, также говорится в тексте законопроекта.