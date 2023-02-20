МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Силовики пресекли деятельность ОПГ, которая похитила более двух миллиардов рублей средств Пенсионного фонда РФ, задержаны более 30 человек, сказано в сообщении ЦОС ФСБ РФ. Раскрыт способ перейти на более выгодную пенсию

"Выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы (далее — ОПГ), специализировавшейся на хищениях бюджетных средств Пенсионного фонда РФ. В состав ОПГ входили бывшие и действующие сотрудники Пенсионного фонда Российской Федерации и АО "Почта России", — сказано в сообщении.

Сообщается, что в период с 2019 по 2021 годы группировка осуществила незаконное формирование перерасчета пенсий жителям Ингушетии без их ведома. Сотрудники фонда перечисляли средства на банковские счета филиала АО "Почта России" в республике с целью обналичивания. Законные пенсии развозились по региональным отделениям почтовой связи для выдачи, а незаконно полученные под видом перерасчетов пенсий средства похищались.

Ведомство добавило, что для сокрытия своих действий члены группировки фальсифицировали отчетную документацию, по которой все полученные из ПФР деньги были полностью выданы населению. Юрист напомнил о стаже, который "забывают" учитывать при выходе на пенсию

"Члены ОПГ своими преступными действиями в 2019-2021 годы нанесли ущерб бюджетной системе Российской Федерации в размере более двух миллиардов рублей", — отмечается в сообщении.

В рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ, проведено 54 обысков по местам жительства и работы членов группировки в Ингушетии, Северной Осетии и Москве.

"Следственные действия проходили одномоментно более чем в 60 адресах, а в мероприятиях было задействовано более 1200 сотрудников правоохранительных и специальных ведомств, в том числе 600 бойцов ЦСН ФСБ, СОБР и ОМОН Росгвардии. По результатам проведенных мероприятий 34 фигуранта задержано в порядке ст. 91 УПК России, им предъявлены обвинения в совершении указанного преступления и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в ведомстве.