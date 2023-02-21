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2023
https://1prime.ru/pensions/20230221/839872940.html
Путин призвал гарантировать сохранность пенсионных накоплений россиян
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. Необходимо оперативно принять законы, которые предусматривают возможность инвестирования долгосрочных сбережений россиян, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент... ПРАЙМ, 21.02.2023
экономика, новости, пенсии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Необходимо оперативно принять законы, которые предусматривают возможность инвестирования долгосрочных сбережений россиян, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин.
Он отметил, что важно гарантировать сохранность пенсионных накоплений по типу страхования вкладов и предложил ввести страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений в размере 2,8 миллиона рублей, что вдвое больше, чем для банковских вкладов.
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