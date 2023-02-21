МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Необходимо оперативно принять законы, которые предусматривают возможность инвестирования долгосрочных сбережений россиян, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Он отметил, что важно гарантировать сохранность пенсионных накоплений по типу страхования вкладов и предложил ввести страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений в размере 2,8 миллиона рублей, что вдвое больше, чем для банковских вкладов.

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