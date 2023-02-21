МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Для повышения мотивации россиян к формированию добровольных пенсионных накоплений нужно провести серьезную информационную работу и ввести дополнительные преференции, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). Путин предложил увеличить страховку для добровольных пенсионных накоплений

"Полагаю, что крайне сложно будет мотивировать граждан вдолгую вкладывать деньги, формируя свою будущую добровольную накопительную пенсию… Должны быть дополнительные преференции, серьезная информационная работа для того, чтобы граждане понимали, для чего им это нужно", — сказал он и отметил, что увеличение гарантированной суммы — "это хорошо".

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию во вторник заявил, что нужно гарантировать сохранность пенсионных накоплений россиян по типу страхования вкладов. Он напомнил, что банковские вклады граждан в объеме до 1,4 миллиона рублей застрахованы государством и их возврат гарантирован. Путин также предложил установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений в 2,8 миллиона рублей, вдвое больше, чем для банковских вкладов.