МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Целый ряд категорий работников в РФ может претендовать на пенсии по выслуге лет, в их числе не только госслужащие и сотрудники силовых ведомств, а также представители таких редких профессий, как космонавты и летчики-испытатели, но также учителя и врачи, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина. Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 марта

"Право на получение такой пенсии имеют только некоторые категории работников. К ним относятся государственные служащие, космонавты и лётчики-испытатели, военнослужащие и сотрудники противопожарной службы, МВД, ФСИН и Росгвардии. Также такая пенсия устанавливается при особых условиях труда, например, длительная подземная работа, работа с вредными условиями труда. На такие выплаты могут претендовать определенные категории медицинских работников, педагоги и работники творческих профессий", — рассказала Санина.

По словам эксперта, при назначении пенсии за выслугу лет, в первую очередь, учитывается стаж службы. Для госслужащих в 2023 году установлена планка в 18,5 лет, для медработников — не менее 25 лет в сельской местности и не менее 30 лет — в городах.

Как отметила Санина, минимально необходимый стаж для получения пенсии по выслуге лет учителями — 25 лет, для военнослужащих, сотрудников МВД, пожарных, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и Росгвардии — 20 лет. Космонавты и лётчики-испытатели могут уйти на пенсию по одному из условий: выслуга не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет у женщин или оставление работы по состоянию здоровья при выслуге 20 и 15 лет соответственно.

"После того, как работник достиг необходимого стажа и вышел на пенсию, он может подать заявление в Пенсионный фонд и приложить необходимые документы. Точный перечень таких бумаг может отличаться в зависимости от категории, поэтому лучше уточнить перед оформлением льготных выплат", — пояснила Санина.

Она также обратила внимание, что сотрудник, получающий такую пенсию, может продолжить работать, но в другой сфере и по другой специальности.