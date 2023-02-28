МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Социальные пенсии с 1 апреля предлагается еще раз проиндексировать на 3,3% в дополнение к проведенной в июне индексации на 10%, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. В США раскрыли правду о роли Белого дома во взрывах на "Северных потоках"

"Социальные пенсии с 1 апреля предлагается повысить еще на 3,3% в дополнение к проведенной в июне индексации на 10%. Индексация социальных пенсий за 2022 год проходит в два этапа — с 1 июня 2022 года на 10% и с 1 апреля 2023 года — еще на 3,3%. Таким образом за год социальные пенсии увеличиваются на 13,6%, как ранее был увеличен прожиточный минимум", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что проект об индексации социальных пенсий с 1 января 2023 года размещен на общественное обсуждение.

Совокупный темп роста социальной пенсии будет выше фактической инфляции за 2022 год, который составил 11,9%, уточнил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

Для индексации из федерального бюджета будет направлено порядка 15,57 млрд рублей до конца текущего года, добавили в Минтруде. Всего индексация с 1 апреля 2023 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 4 миллиона пенсионеров.