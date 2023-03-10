Центробанк определил требования к расчету величины обязательств НПФ
ЦБ: НПФ будут считать обязательства ежеквартально на основании прогноза денежных потоков
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Банк России определил требования к расчету величины обязательств негосударственных пенсионных фондов (НПФ), говорится в сообщении регулятора.
Негосударственные пенсионные фонды будут рассчитывать этот показатель ежеквартально на основании прогноза своих денежных потоков. Новые требования касаются как договоров об обязательном пенсионном страховании, так и договоров негосударственного пенсионного обеспечения.
Соответствующее положение Банка России зарегистрировал Минюст России, оно вступает в силу с 1 января 2024 года.
"Документ определит единые подходы к методологии расчета и отражению полученных результатов. Планируется, что в дальнейшем они будут включаться в отчетность, учитываться при определении норматива страхового резерва, а также использоваться при подготовке актуарного заключения и для проведения стресс-тестирования. Установление новых требований будет способствовать совершенствованию контроля за финансовой устойчивостью фондов", — отмечается в сообщении.