МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Банк России определил требования к расчету величины обязательств негосударственных пенсионных фондов (НПФ), говорится в сообщении регулятора. ЦБ поддержал управление страховщиками некоторыми ПИФами

Негосударственные пенсионные фонды будут рассчитывать этот показатель ежеквартально на основании прогноза своих денежных потоков. Новые требования касаются как договоров об обязательном пенсионном страховании, так и договоров негосударственного пенсионного обеспечения.

Соответствующее положение Банка России зарегистрировал Минюст России, оно вступает в силу с 1 января 2024 года.

"Документ определит единые подходы к методологии расчета и отражению полученных результатов. Планируется, что в дальнейшем они будут включаться в отчетность, учитываться при определении норматива страхового резерва, а также использоваться при подготовке актуарного заключения и для проведения стресс-тестирования. Установление новых требований будет способствовать совершенствованию контроля за финансовой устойчивостью фондов", — отмечается в сообщении.