Сенат Франции проголосовал за принятие пенсионной реформы, вызвавшей протесты
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Сенат Франции проголосовал за принятие пенсионной реформы, вызвавшей протесты.
https://1prime.ru/pensions/20230312/840037558.html
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Сенат Франции проголосовал за принятие пенсионной реформы, вызвавшей протесты.
https://1prime.ru/pensions/20230312/840037558.html
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