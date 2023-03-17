МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы на 3,3%, правительство утвердило соответствующее постановление, документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Путин призвал идти навстречу развивающим Крым инвесторам

"C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы еще на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%. Такое постановление утвердило Правительство",- пояснили в пресс-службе Минтруда.

Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Традиционно индексация социальных пенсий проводится 1 раз в год – 1 апреля, уточнили в пресс-службе.

В связи с темпами инфляции в первом полугодии 2022 года было принято решение провести повышение ряда социальных выплат поэтапно, чтобы поддержать доходы граждан с учетом роста цен, отметили в Минтруде. Таким образом, за 2022 год индексация социальных пенсий проходит в два этапа – с 1 июня 2022 года на 10% и с 1 апреля 2023 года – еще на 3,3%, поэтому в целом за год социальные пенсии увеличатся на 13,6%, подчеркнули в пресс-службе.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.