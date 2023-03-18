МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Азербайджаном о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения, документ опубликован на портале правовой информации. Путин изменил порядок прекращения украинского гражданства для россиян

В договоре сказано, что гражданам Азербайджана при начислении пенсии будет засчитываться трудовой стаж, который они получили во время работы в РФ, а россиянам, соответственно, стаж, полученный на азербайджанской территории.

При переезде застрахованного лица на постоянное место жительства в третью страну выплата пенсии по его выбору будет продолжать осуществляться той страной, которая ее назначила, либо на территории этой страны, либо переводиться на территорию России или Азербайджана.

"Договор основан на пропорциональном принципе пенсионного обеспечения и предусматривает распределение финансовой ответственности Договаривающихся Сторон по предоставлению страхового обеспечения за пенсионные права, приобретенные (приобретаемые) на их территории", — сказано в заключении международного комитета Совета Федерации.

В Баку 26 апреля 2022 года был подписан Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения.