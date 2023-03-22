ПАРИЖ, 22 мар — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление, что жителям страны плохо объяснили пенсионную реформу, добавив, что не рад ее проводить, следует из интервью главы государства телеканалу France 2. IFOP: во Франции начали экономить на туалетной бумаге

"Сейчас, когда я говорю с вами, вы думаете, что мне в удовольствие проводить эту реформу? Вы думаете, я не мог сделать, как многие до меня, и просто замести пыль под ковер?", — задался вопросами французский лидер.

Он также выразил сожаление, что власти не объяснили французам необходимость такой меры.

Ранее глава правительства Франции Элизабет Борн провела проект о повышении пенсионного возраста до 64 лет без голосования в парламенте в соответствии с Конституцией страны.

Макрон добавил, что вступление реформы в силу будет зависеть от решения Конституционного совета. Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы реформа вступила в силу "до конца года", что позволит "1,8 миллионам французов начать получать пенсию на 600 евро в год больше".

Президент страны также указал на необходимость для властей права прекращать забастовки, которые мешают жизни населения.

Французы провели уже восемь манифестаций против проекта, организовали забастовки.