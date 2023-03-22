Макрон выразил сожаление, что французские власти плохо разъяснили пенсионную реформу
ПАРИЖ, 22 мар — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление, что жителям страны плохо объяснили пенсионную реформу, добавив, что не рад ее проводить, следует из интервью главы государства телеканалу France 2.
"Сейчас, когда я говорю с вами, вы думаете, что мне в удовольствие проводить эту реформу? Вы думаете, я не мог сделать, как многие до меня, и просто замести пыль под ковер?", — задался вопросами французский лидер.
Он также выразил сожаление, что власти не объяснили французам необходимость такой меры.
Ранее глава правительства Франции Элизабет Борн провела проект о повышении пенсионного возраста до 64 лет без голосования в парламенте в соответствии с Конституцией страны.
Макрон добавил, что вступление реформы в силу будет зависеть от решения Конституционного совета. Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы реформа вступила в силу "до конца года", что позволит "1,8 миллионам французов начать получать пенсию на 600 евро в год больше".
Президент страны также указал на необходимость для властей права прекращать забастовки, которые мешают жизни населения.
Французы провели уже восемь манифестаций против проекта, организовали забастовки.
https://1prime.ru/pensions/20230322/840159921.html