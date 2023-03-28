ПАРИЖ, 28 мар — ПРАЙМ. Десятки тысяч французов вновь вышли на улицы Парижа, бастуя против пенсионной реформы, сообщили РИА Новости. Пенсионную реформу плохо разъяснили, заявил Макрон

Это уже десятая общенациональная акция протеста, связанная с нашумевшим законопроектом.

По словам корреспондента агентства, демонстранты начали шествие от площади Республики, их конечный пункт – площадь Нации. В толпе звучат лозунги "Не трогайте наши пенсии" и "Макрон, уходи".

Как рассказал корреспонденту агентства лидер партии "Непокорная Франция" от молодежи Орельен Ле Кок, протесты будут продолжаться до тех пор, пока власти не отменят пенсионную реформу. По его словам, Макрон сейчас находится "на грани срыва", об этом свидетельствует отмена встреч с королем Англии.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн в середине марта провела законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Такой шаг встретил неодобрение со стороны населения и профсоюзов. Миллионы французов по всей стране вышли на акции протеста, в ходе некоторых из них происходили столкновения демонстрантов с полицией.