МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Социальные пенсии россиян в апреле увеличат на 3,3 процента. Повышение станет дополнением к индексации, которую произвели в июне, сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Россиянам рассказали, кому повысят пенсию с 1 апреля

"Социальные пенсии повысят на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%", — приводятся его слова в телеграм-канале нижней палаты парламента.

Соответствующий закон вступает в силу в следующем месяце, отметил Володин.

Как уточняется, рост выплат превысит инфляцию. Повышенные пенсии будут получать около четырех миллионов россиян.

Кроме того, в апреле вступает в силу закон об ужесточении требований к кредитным кооперативам, займы которых можно погашать за счет маткапитала. По словам Володина, это позволит защитить граждан от мошенников и сократить число правонарушений при покупке жилья.