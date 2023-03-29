МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Россияне, проживающие за границей, смогут получать пенсии в рублях на открытые банковские счета, следует из постановления правительства. Путин прокомментировал протесты во Франции из-за пенсионной реформы

Согласно документу, в связи с введением санкций, граждане России будут получать пенсии и другие выплаты в национальной валюте на банковские счета, открытые в стране и за рубежом. Отмечается, что живущие за границей россияне или их представители должны будут подать заявление с реквизитом счета.

В случает снятия ограничений, выплаты с надбавками за прошедшее время возобновятся с первого числа.

Постановление вступит в силу со дня опубликования и распространится на правоотношения, возникшие 1 января 2023 года.

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