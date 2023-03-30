МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Пенсионный возраст в Великобритании не повысят раньше запланированного срока, передает телеканал Sky News со ссылкой на правительство страны.
Газета Telegraph ранее писала, что британские власти решили отложить повышение возраста выхода на пенсию до 68 лет из-за отсутствия обоснования меры на фоне снижения продолжительности жизни в стране.
"Учитывая уровень неопределенности данных о продолжительности жизни, рынках труда и государственных финансах, а также важность этих решений для жизни миллионов людей, я считаю, что может быть целесообразно принять решение по этому вопросу, когда эти факторы будут прояснены", — сказал глава Минтруда Британии Мел Страйд.
По его словам, правительство вернется к обсуждению реформы после нового созыва парламента.
В данный момент план британский властей предполагает поысить пенсионный возраст в 2028 году до 67 лет и в 2044 году — до 68.