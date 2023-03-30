МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Пенсионный возраст в Великобритании не повысят раньше запланированного срока, передает телеканал Sky News со ссылкой на правительство страны. Хэштег "МакронМусор" лидирует в трендах во Франции

Газета Telegraph ранее писала, что британские власти решили отложить повышение возраста выхода на пенсию до 68 лет из-за отсутствия обоснования меры на фоне снижения продолжительности жизни в стране.

"Учитывая уровень неопределенности данных о продолжительности жизни, рынках труда и государственных финансах, а также важность этих решений для жизни миллионов людей, я считаю, что может быть целесообразно принять решение по этому вопросу, когда эти факторы будут прояснены", — сказал глава Минтруда Британии Мел Страйд.

По его словам, правительство вернется к обсуждению реформы после нового созыва парламента.

В данный момент план британский властей предполагает поысить пенсионный возраст в 2028 году до 67 лет и в 2044 году — до 68.