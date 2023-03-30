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2023
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Соцфонд назвал число пенсий, назначенных в новых регионах в марте
Пенсии
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Жителям новых российских субъектов в марте назначили порядка 30 тысяч пенсий, рассказал в эфире "Россия 24" глава Социального фонда страны Сергей Чирков. "Уже назначили порядка 30... ПРАЙМ, 30.03.2023
регионы, экономика, новости, пенсии, новые субъекты рф, пенсии, соцфонд
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Жителям новых российских субъектов в марте назначили порядка 30 тысяч пенсий, рассказал в эфире "Россия 24" глава Социального фонда страны Сергей Чирков.
"Уже назначили порядка 30 тысяч пенсий за март месяц жителям новых регионов", — сообщил он.
Чирков добавил, что такое же количество выплат было назначено инвалидам.
Кроме того, глава Соцфонда сообщил, что около 100 тысяч детей получают пособия за неполные три месяца.