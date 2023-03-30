МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Жителям новых российских субъектов в марте назначили порядка 30 тысяч пенсий, рассказал в эфире "Россия 24" глава Социального фонда страны Сергей Чирков. Правительство установило порядок получения пенсий для россиян за границей

"Уже назначили порядка 30 тысяч пенсий за март месяц жителям новых регионов", — сообщил он.

Чирков добавил, что такое же количество выплат было назначено инвалидам.

Кроме того, глава Соцфонда сообщил, что около 100 тысяч детей получают пособия за неполные три месяца.