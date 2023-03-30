МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Жителям новых российских субъектов в марте назначили порядка 30 тысяч пенсий, рассказал в эфире "Россия 24" глава Социального фонда страны Сергей Чирков.

Дом правительства РФ

Правительство установило порядок получения пенсий для россиян за границей

"Уже назначили порядка 30 тысяч пенсий за март месяц жителям новых регионов", — сообщил он.

Чирков добавил, что такое же количество выплат было назначено инвалидам.

Кроме того, глава Соцфонда сообщил, что около 100 тысяч детей получают пособия за неполные три месяца.