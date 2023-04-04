МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении до 2,8 миллиона с 1,4 миллиона рублей предельного размера гарантийного возмещения для добровольных пенсионных накоплений. Госдума планирует продлить кредитные каникулы

Документ, внесенный группой депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым, подготовлен в целях реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, озвученного 21 февраля. Глава государства подчеркнул необходимость гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан и предложил вдвое повысить страховое покрытие для таких накоплений — до 2,8 миллиона рублей.

Действующее законодательство гарантирует возмещение таких накоплений в пределах 1,4 миллиона рублей. Законопроект увеличивает эту сумму вдвое. Соответствующие изменения вносятся в закон о гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО).

Повышение суммы гарантированного возмещения до 2,8 миллиона рублей будет способствовать привлечению новых клиентов, повышению уровня пенсионного обеспечения граждан и доверия к пенсионной системе. В свою очередь, развитие НПО позволит сформировать в портфелях НПФ долгосрочные инвестиционные ресурсы для национальной экономики, считают разработчики.

Они отмечают, что по итогам 2022 года в систему негосударственного пенсионного обеспечения входило 39 НПФ с общим количеством участников более 6,2 миллиона человек.