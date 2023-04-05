МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Пенсионными выплатами в новых регионах РФ охвачены 1,6 миллиона человек, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Соцфонд назвал число пенсий, назначенных в новых регионах в марте

Президент РФ Владимир Путин в среду проводит заседание Совета безопасности в режиме видеоконференции. Хуснуллин на заседании доложил о восстановлении жилья и инфраструктуры в новых регионах РФ.

"Уже 1,6 миллиона человек охвачены пенсионными выплатами. Регулярно социальные и пенсионные выплаты получают 3,1 миллиона человек, это почти 64% от всего населения регионов", — сказал Хуснуллин.