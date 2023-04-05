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2023
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Хуснуллин заявил, что пенсии в новых регионах получают 1,6 миллиона человек
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Пенсионными выплатами в новых регионах РФ охвачены 1,6 миллиона человек, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Президент РФ Владимир Путин в среду проводит заседание Совета... ПРАЙМ, 05.04.2023
экономика, новости, пенсии, россия, марат хуснуллин, новые регионы, пенсии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Пенсионными выплатами в новых регионах РФ охвачены 1,6 миллиона человек, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Президент РФ Владимир Путин в среду проводит заседание Совета безопасности в режиме видеоконференции. Хуснуллин на заседании доложил о восстановлении жилья и инфраструктуры в новых регионах РФ.
"Уже 1,6 миллиона человек охвачены пенсионными выплатами. Регулярно социальные и пенсионные выплаты получают 3,1 миллиона человек, это почти 64% от всего населения регионов", — сказал Хуснуллин.