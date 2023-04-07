МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Россияне в новых регионах, прошедшие военную или приравненную к ней службу, с июля начнут получать пенсии по общероссийским нормам. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин. Пенсионеров предупредили, что они потеряют, если вновь начнут работать

По его словам, соответствующий законопроект будет рассмотрен в пятницу. Он затронет бывших военнослужащих, правоохранителей, работников прокуратуры, таможни и иных структур.

Документ устанавливает особый порядок пенсионного обеспечения таких граждан и их родственников, а также вводит особые условия для учета выслуги лет, уточнил премьер-министр.

Для того, чтобы с июля получать выплаты в соответствии с российскими нормами, необходимо будет подать заявление, добавил он.

Мишутин призвал профильное ведомство взять под контроль ситуацию с пенсионными выплатами и проконтролировать, чтобы все процессы были выстроены удобно для россиян.