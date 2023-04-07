МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Россияне в новых регионах, прошедшие военную или приравненную к ней службу, с июля начнут получать пенсии по общероссийским нормам. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

Пенсионное удостоверение

Пенсионеров предупредили, что они потеряют, если вновь начнут работать

По его словам, соответствующий законопроект будет рассмотрен в пятницу. Он затронет бывших военнослужащих, правоохранителей, работников прокуратуры, таможни и иных структур.

Документ устанавливает особый порядок пенсионного обеспечения таких граждан и их родственников, а также вводит особые условия для учета выслуги лет, уточнил премьер-министр.

Для того, чтобы с июля получать выплаты в соответствии с российскими нормами, необходимо будет подать заявление, добавил он.

Мишутин призвал профильное ведомство взять под контроль ситуацию с пенсионными выплатами и проконтролировать, чтобы все процессы были выстроены удобно для россиян. 