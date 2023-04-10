МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Появившаяся информация о выплате пенсий только в цифровых рублях и замещении ими наличных денег является абсолютной неправдой, заявила во время выступления в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина. Экономист объяснила, почему могут уменьшить пенсию

"В последнее время появилось довольно много разных слухов о цифровом рубле, например, что он заменит наличные или что пенсии будут платиться только в цифровых рублях. Это абсолютная неправда. Цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, он дополняет. Это еще один из способов расчета", — сказала она.

ЦБ продолжит развивать как безналичное, так и наличное денежное обращение. Именно поэтому рублевые банкноты и модернизируют, используя для их изготовления более износостойкие материала, а также усиляя защиту купюр от подделывания. Главное преимущество цифрового рубля, как уточнила глава регулятора, — полностью бесплатные переводы для физических лиц. Кроме того, у владельца такого кошелька появится возможность совершать любые операции с цифровым рублем в приложении любого банка, где у него заведен счет.